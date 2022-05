Cina: cresce settore informazione elettronica

(XINHUA) - PECHINO, 04 MAG - Il settore produttivo dell'informazione elettronica cinese ha mantenuto una crescita stabile nel primo trimestre del 2022, secondo i dati del ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Il valore aggiunto dei produttori di informazione elettronica con ricavi operativi annuali di almeno 20 milioni di yuan (circa 3 milioni di dollari) si è espanso del 12,7% su base annua durante il periodo.

Il tasso di crescita è stato di 0,3 punti percentuali superiore al tasso di crescita medio per lo stesso periodo negli ultimi due anni, secondo il Ministero.

Il valore di consegna delle esportazioni delle maggiori imprese del settore è aumentato dell'11,4% su base annua nei primi tre mesi di quest'anno, mentre gli investimenti fissi sono saliti del 27,8%.

Secondo i dati del Ministero, il settore produttivo dell'informazione elettronica ha guadagnato 143,3 miliardi di yuan di profitti totali nei primi tre mesi, in aumento del 2,8% rispetto all'anno precedente. Il reddito operativo del settore nel primo trimestre ha totalizzato 3.380 miliardi di yuan, in crescita del 9,5% su base annua. (XINHUA)