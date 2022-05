Cina: calano investimenti e finanziamenti Internet

(XINHUA) - PECHINO, 04 MAG - Gli investimenti e i finanziamenti nel settore Internet della Cina hanno proseguito con la tendenza al ribasso nel primo trimestre di quest'anno dal momento che il duro ambiente internazionale e le nuove insorgenze del Covid-19 hanno pesato sul mercato dei capitali. È quanto emerge da un rapporto rilasciato dal China Academy of Information and Communications Technology (Caict).

Secondo il Caict, il valore dichiarato di investimenti e finanziamenti nel settore Internet del Paese si è attestato a 3,51 miliardi di dollari nei primi tre mesi del 2022, in calo del 42,6% su base trimestrale e precipitato del 76,7% rispetto a un anno fa.

I dati mostrano infatti che il numero di accordi di raccolta fondi nel settore è sceso del 35,3% su base trimestrale e del 38,3% su base annua.

Il Caict, istituto di ricerca che fa capo al ministero dell'Industria e dell'Informatica, ha precisato che, su scala globale, il valore dichiarato degli investimenti e dei finanziamenti nell'industria di Internet risulta in aumento del 4,7% su base annua, con 113,7 miliardi di dollari raggiunti durante il periodo. (XINHUA)