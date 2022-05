Cina: Borsa Pechino,profitti per maggioranza aziende

(XINHUA) - PECHINO, 04 MAG - Tutte le 89 società quotate alla Borsa di Pechino hanno reso note le cifre relative alle proprie entrate per il 2021, con 88 di queste che hanno segnalato profitti.

Secondo la Borsa di Pechino infatti, nel 2021 i profitti netti delle 89 aziende hanno totalizzato 7,25 miliardi di yuan (circa 1,1 miliardi di dollari), in crescita del 23,8% su base annua.

Nel periodo, le aziende hanno incassato entrate per 66,89 miliardi di yuan, il 31,1% in più rispetto all'anno precedente.

I dati della Borsa mostrano anche che, l'anno scorso, oltre la metà delle aziende quotate hanno visto i propri profitti netti superare i 50 milioni di yuan.

La Borsa di Pechino ha fatto sapere che, nonostante il complesso e duro quadro nazionale e internazionale, le società quotate hanno mostrato una forte resilienza e vitalità. (XINHUA)