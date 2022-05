Covid: Cina, a Shanghai 274 casi locali confermati

(XINHUA) - SHANGHAI, 03 MAG - La metropoli cinese di Shanghai ha segnalato ieri 274 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e 5.395 asintomatici locali; lo ha fatto sapere oggi la commissione sanitaria municipale.

Nella giornata la città ha registrato 20 decessi dovuti al Covid-19, con un'età media di 83,95 anni. Tutte le vittime presentavano gravi problemi di salute preesistenti, tra cui tumore alla vescica, infarto miocardico acuto e malattia coronarica.

Secondo quanto emerso nel corso di una conferenza stampa sulla prevenzione e il controllo dell'epidemia, al momento oltre la metà dei residenti di Shanghai vive nelle 'aree di prevenzione' a basso rischio, sulla base dell'ultimo riassetto cittadino in merito alla sua classificazione a tre livelli delle aree a rischio Covid-19.

Alla data di ieri, il numero di persone nelle 'aree di prevenzione', ossia quei quartieri in cui non sono state segnalate infezioni negli ultimi 14 giorni, è salito a oltre 15,47 milioni.

Nel frattempo, il numero di coloro che si trovano nelle 'aree di controllo restrittivo', ovvero i quartieri in cui non sono state segnalate infezioni negli ultimi sette giorni, è di 5,38 milioni; il numero di persone che vivono invece nelle 'aree a gestione chiusa', quelle a più alto rischio e dove sono state segnalate infezioni negli ultimi sette giorni, è di 2,54 milioni. (XINHUA)