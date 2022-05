Covid: 53 nuovi casi locali a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAG - A Pechino sono stati rilevati 53 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale tra le 15:00 di ieri e la stessa ora di oggi. Lo hanno reso noto le autorità locali.

Oggi, una zona nel distretto di Chaoyang e una in quello di Fangshan sono passate da medio ad alto rischio per Covid-19, come è emerso da una conferenza stampa tenuta dall'amministrazione municipale.

Sporadiche fonti di trasmissione nascoste persistono nelle comunità della città, ha dichiarato Pang Xinghuo, vice direttore del centro municipale di prevenzione e controllo delle malattie di Pechino.

È necessario accelerare lo screening a livello regionale, attuare misure di controllo in modo tempestivo per prevenire la trasmissione della malattia e limitare con risolutezza la diffusione del virus, ha affermato Pang. (XINHUA)