Cina: premiati 71 atleti e 15 squadre sportive

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAG - Le organizzazioni giovanili cinesi hanno assegnato oggi la 26esima China Youth May Fourth Medal a 122 persone e 33 organizzazioni.

Nel campo dello sport, 71 atleti e 15 squadre sono stati premiati per i risultati ottenuti alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo.

La tiratrice cinese Yang Qian ha ricevuto la China Youth May Fourth Medal per aver vinto il primo oro di Tokyo 2020 nella carabina ad aria compressa 10m femminile. Sono stati premiati anche la campionessa olimpica di tuffi Quan Hongchan e lo schermidore in sedia a rotelle Li Hao.

Tra le organizzazioni premiate figurano la squadra cinese di tennis da tavolo femminile, quella di tennis da tavolo maschile e la nazionale femminile di scherma - specialità spada - su sedia a rotelle.

La China Youth May Fourth Medal viene assegnata dal 1997. Il premio, presentato congiuntamente dal Comitato Centrale della Lega della Gioventù Comunista e dalla All-China Youth Federation, è la più alta onorificenza per i giovani di tutti i ceti sociali e di tutte le località del Paese asiatico. (XINHUA)