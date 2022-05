Cina: per imprese sfide con sostegno su più fronti

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAG - Nel far fronte alle sfide economiche globali poste dalla pandemia di Covid-19 e da fattori geopolitici, le imprese cinesi sono alle prese con i venti contrari ma godendo del supporto di una serie di politiche governative.

Nonostante i disagi infatti, i settori dell'industria e dei servizi cinesi hanno dimostrato resilienza nella crescita mentre gli sforzi degli imprenditori nell'ottimizzare prodotti e operazioni stanno apportando nuova vitalità al mercato.

RESILIENZA DELL'INDUSTRIA, I SERVIZI Nel primo trimestre dell'anno il valore aggiunto della produzione industriale cinese relativo alle grandi imprese è salito del 6,4% su base annua, contribuendo con 2,1 punti percentuali alla crescita economica, come mostrano i dati del National Bureau of Statistics (Nbs).

Il valore aggiunto del settore manifatturiero è aumentato del 6,1% su base annua, in aumento di 1,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre quello del settore finanziario e del settore della trasmissione di informazioni, dei software e dei servizi informatici ha visto rispettivamente incrementi del 5,1% e del 10,8%. (SEGUE)