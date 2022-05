Cina: per imprese sfide con sostegno su più fronti

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAG - Nel far fronte alle sfide economiche globali poste dalla pandemia di Covid-19 e da fattori geopolitici, le imprese cinesi sono alle prese con i venti contrari ma godendo del supporto di una serie di politiche governative.

Nonostante i disagi infatti, i settori dell'industria e dei servizi cinesi hanno dimostrato resilienza nella crescita mentre gli sforzi degli imprenditori nell'ottimizzare prodotti e operazioni stanno apportando nuova vitalità al mercato.

RESILIENZA DELL'INDUSTRIA, I SERVIZI Nel primo trimestre dell'anno il valore aggiunto della produzione industriale cinese relativo alle grandi imprese è salito del 6,4% su base annua, contribuendo con 2,1 punti percentuali alla crescita economica, come mostrano i dati del National Bureau of Statistics (Nbs).

Il valore aggiunto del settore manifatturiero è aumentato del 6,1% su base annua, in aumento di 1,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre quello del settore finanziario e del settore della trasmissione di informazioni, dei software e dei servizi informatici ha visto rispettivamente incrementi del 5,1% e del 10,8%.

Secondo l'Nbs, nel primo trimestre anche i profitti delle maggiori imprese industriali cinesi sono aumentati dell'8,5% su base annua, con 24 dei 41 settori che hanno assistito a una crescita dei profitti rispetto all'anno precedente. "Anche con la nuova ondata di Covid-19, la nostra produzione e le nostre vendite in Cina sono rimaste relativamente stabili", spiega Zhang Weiwei, direttore della catena di approvvigionamento di Karcher Trading (China) Co, Ltd., un produttore tedesco di idropulitrici.

Secondo quest'ultimo, l'instabilità della catena di approvvigionamento globale ha ulteriormente rafforzato la determinazione dell'azienda nel perseguire la sua strategia di localizzazione: "Continueremo ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo, produzione e vendite in Cina".

Anche l'industria cinese dei servizi si è espansa nel periodo in esame, con l'indice che ne misura la produzione in aumento del 2,5% su base annua e le entrate complessive delle principali aziende in aumento del 13,6% nel primo bimestre.

Sebbene i settori che prevedono attività in presenza abbiano subito un duro colpo nel quadro dei nuovi casi di Omicron emersi a marzo, le imprese hanno raggiunto un livello piuttosto attivo nei settori dei servizi moderni, come quelli assicurativi e di telecomunicazione, la radio, la televisione e la trasmissione satellitare.

Inoltre, nuove forme di consumo hanno prosperato, incentivate dall'integrazione profonda del 5G, dell'intelligenza artificiale e dell'Internet delle cose, che hanno promosso l'aggiornamento dei consumi e liberato il potenziale di nuove imprese nel settore dei servizi, come afferma Li Suoqiang, statistico dell'Nbs.

In Cina, nell'impegno a perseguire uno sviluppo di alta qualità, le performance stellari dei settori industriali e dei servizi high-tech hanno evidenziato la vitalità delle imprese nazionali.

Il valore aggiunto della produzione industriale dei principali produttori cinesi di alta tecnologia è balzato del 14,2% su base annua nel primo trimestre, ben 7,7 punti percentuali in più rispetto a quello delle maggiori imprese industriali, mentre i loro profitti e gli investimenti a capitale fisso sono saliti rispettivamente del 3,8% e del 32,7%.

Nel corso dello stesso periodo, i dati dell'Nbs mostrano che l'industria dei servizi ad alta tecnologia del Paese ha visto gli investimenti a capitale fisso aumentare del 14,5% su base annua e gli investimenti diretti esteri in uso effettivo salire del 57,8%.

"I fondamentali economici a lungo termine rimangono solidi e lo slancio persistente della ripresa economica non è cambiato", afferma il portavoce dell'Nbs Fu Linghui.

USCIRNE CON UN SUPPORTO PIÙ FORTE A Yiwu, città della provincia orientale cinese dello Zhejiang, centro del commercio internazionale, l'addetto alle vendite Kauthar Ding parla via video con clienti lontani migliaia di chilometri, presentando vari prodotti in cristallo con l'aiuto di un bastone da selfie.

Da quando è iniziata la pandemia, questo tipo di pratica di commercio online è diventata molto comune nel mercato di Yiwu, che si trova nel hub cinese delle piccole merci e dove un tempo venivano ricevuti molti clienti stranieri.

Gli imprenditori cinesi hanno profuso sforzi per far fronte ai cambiamenti del mercato in patria e all'estero. Per esempio, con i servizi di ristorazione al chiuso seriamente impossibilitati a lavorare, i locali nelle vie popolari di Pechino e Wuhan hanno ampliato i servizi di consegna a domicilio. Nel frattempo, i produttori di giocattoli hanno progettato articoli con funzioni interattive per attirare un maggior numero di acquirenti stranieri.

Ponendo le preoccupazioni delle sue 150 milioni di entità di mercato in cima alla sua agenda politica, la Cina ha messo in campo una serie di misure di sostegno, agevolando le catene industriali e di approvvigionamento, alleggerendo gli oneri fiscali e le tasse, e aumentando l'assistenza finanziaria.

Per aiutare le fabbriche a riprendere la produzione nel contesto delle varie interruzioni dovute al Covid-19, la nazione orientale ha stabilito un approccio 'white list' per sostenere la ripresa del lavoro per le aziende chiave della catena industriale e ridurre al minimo l'impatto del Covid-19 sulla catena di approvvigionamento.

I dati ufficiali mostrano che, nel primo trimestre, le autorità fiscali del Paese hanno fornito un totale di 333,5 miliardi di yuan (50,40 miliardi di dollari) in rinvii di imposte e tasse per le micro, piccole e medie imprese manifatturiere a livello nazionale, mentre saranno completati quest'anno rimborsi relativi al credito d'imposta sul valore aggiunto per circa 1.500 miliardi di yuan.

Inoltre, alle aziende in difficoltà è stato concesso un maggiore sostegno finanziario, con i dati di fine marzo che mostrano un aumento del 24,6% su base annua dei prestiti inclusivi in essere per le piccole imprese.

A fine aprile, la banca centrale nazionale ha abbassato di 0,25 punti percentuali il coefficiente di riserva obbligatoria per le istituzioni finanziarie, prevedendo di liberare nel mercato 530 miliardi di yuan di liquidità a lungo termine.

Sul fronte fiscale, quest'anno stanno per essere emesse obbligazioni speciali per 3.650 miliardi di yuan a favore dei governi locali, mentre il bilancio pubblico generale nazionale sarà aumentato e portato a 26.710 miliardi di yuan.

Nel quadro di tale sostegno, le entità del mercato cinese stanno prosperando. Il numero di entità di mercato che si sono appena aggiunte infatti ha toccato quota 2,95 milioni a livello nazionale a marzo, con un aumento del 19,3% rispetto all'anno precedente. Delle 498 società quotate che hanno rilasciato le proprie previsioni per il primo trimestre, 387 prevedono una crescita degli utili netti.

"Una volta che l'epidemia sarà contenuta, il nostro business si riprenderà in circa un mese e tornerà rapidamente ai livelli normali", afferma Wu Hai, fondatore di Mei Ktv, una catena di karaoke-bar: "È così che siamo passati da poche decine di negozi due anni fa ai 200 di adesso". (XINHUA)