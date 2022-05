Cina: per imprese sfide con sostegno su più fronti (5)

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAG - I dati ufficiali mostrano che, nel primo trimestre, le autorità fiscali del Paese hanno fornito un totale di 333,5 miliardi di yuan (50,40 miliardi di dollari) in rinvii di imposte e tasse per le micro, piccole e medie imprese manifatturiere a livello nazionale, mentre saranno completati quest'anno rimborsi relativi al credito d'imposta sul valore aggiunto per circa 1.500 miliardi di yuan.

Inoltre, alle aziende in difficoltà è stato concesso un maggiore sostegno finanziario, con i dati di fine marzo che mostrano un aumento del 24,6% su base annua dei prestiti inclusivi in essere per le piccole imprese.

A fine aprile, la banca centrale nazionale ha abbassato di 0,25 punti percentuali il coefficiente di riserva obbligatoria per le istituzioni finanziarie, prevedendo di liberare nel mercato 530 miliardi di yuan di liquidità a lungo termine.

Sul fronte fiscale, quest'anno stanno per essere emesse obbligazioni speciali per 3.650 miliardi di yuan a favore dei governi locali, mentre il bilancio pubblico generale nazionale sarà aumentato e portato a 26.710 miliardi di yuan.

Nel quadro di tale sostegno, le entità del mercato cinese stanno prosperando. Il numero di entità di mercato che si sono appena aggiunte infatti ha toccato quota 2,95 milioni a livello nazionale a marzo, con un aumento del 19,3% rispetto all'anno precedente. Delle 498 società quotate che hanno rilasciato le proprie previsioni per il primo trimestre, 387 prevedono una crescita degli utili netti.

"Una volta che l'epidemia sarà contenuta, il nostro business si riprenderà in circa un mese e tornerà rapidamente ai livelli normali", afferma Wu Hai, fondatore di Mei Ktv, una catena di karaoke-bar: "È così che siamo passati da poche decine di negozi due anni fa ai 200 di adesso". (XINHUA)