Cina: per imprese sfide con sostegno su più fronti (4)

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAG - USCIRNE CON UN SUPPORTO PIÙ FORTE A Yiwu, città della provincia orientale cinese dello Zhejiang, centro del commercio internazionale, l'addetto alle vendite Kauthar Ding parla via video con clienti lontani migliaia di chilometri, presentando vari prodotti in cristallo con l'aiuto di un bastone da selfie.

Da quando è iniziata la pandemia, questo tipo di pratica di commercio online è diventata molto comune nel mercato di Yiwu, che si trova nel hub cinese delle piccole merci e dove un tempo venivano ricevuti molti clienti stranieri.

Gli imprenditori cinesi hanno profuso sforzi per far fronte ai cambiamenti del mercato in patria e all'estero. Per esempio, con i servizi di ristorazione al chiuso seriamente impossibilitati a lavorare, i locali nelle vie popolari di Pechino e Wuhan hanno ampliato i servizi di consegna a domicilio. Nel frattempo, i produttori di giocattoli hanno progettato articoli con funzioni interattive per attirare un maggior numero di acquirenti stranieri.

Ponendo le preoccupazioni delle sue 150 milioni di entità di mercato in cima alla sua agenda politica, la Cina ha messo in campo una serie di misure di sostegno, agevolando le catene industriali e di approvvigionamento, alleggerendo gli oneri fiscali e le tasse, e aumentando l'assistenza finanziaria.

Per aiutare le fabbriche a riprendere la produzione nel contesto delle varie interruzioni dovute al Covid-19, la nazione orientale ha stabilito un approccio 'white list' per sostenere la ripresa del lavoro per le aziende chiave della catena industriale e ridurre al minimo l'impatto del Covid-19 sulla catena di approvvigionamento. (SEGUE)