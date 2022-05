Cina: per imprese sfide con sostegno su più fronti (3)

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAG - Inoltre, nuove forme di consumo hanno prosperato, incentivate dall'integrazione profonda del 5G, dell'intelligenza artificiale e dell'Internet delle cose, che hanno promosso l'aggiornamento dei consumi e liberato il potenziale di nuove imprese nel settore dei servizi, come afferma Li Suoqiang, statistico dell'Nbs.

In Cina, nell'impegno a perseguire uno sviluppo di alta qualità, le performance stellari dei settori industriali e dei servizi high-tech hanno evidenziato la vitalità delle imprese nazionali.

Il valore aggiunto della produzione industriale dei principali produttori cinesi di alta tecnologia è balzato del 14,2% su base annua nel primo trimestre, ben 7,7 punti percentuali in più rispetto a quello delle maggiori imprese industriali, mentre i loro profitti e gli investimenti a capitale fisso sono saliti rispettivamente del 3,8% e del 32,7%.

Nel corso dello stesso periodo, i dati dell'Nbs mostrano che l'industria dei servizi ad alta tecnologia del Paese ha visto gli investimenti a capitale fisso aumentare del 14,5% su base annua e gli investimenti diretti esteri in uso effettivo salire del 57,8%.

"I fondamentali economici a lungo termine rimangono solidi e lo slancio persistente della ripresa economica non è cambiato", afferma il portavoce dell'Nbs Fu Linghui. (SEGUE)