Cina: per imprese sfide con sostegno su più fronti (2)

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAG - Secondo l'Nbs, nel primo trimestre anche i profitti delle maggiori imprese industriali cinesi sono aumentati dell'8,5% su base annua, con 24 dei 41 settori che hanno assistito a una crescita dei profitti rispetto all'anno precedente. "Anche con la nuova ondata di Covid-19, la nostra produzione e le nostre vendite in Cina sono rimaste relativamente stabili", spiega Zhang Weiwei, direttore della catena di approvvigionamento di Karcher Trading (China) Co, Ltd., un produttore tedesco di idropulitrici.

Secondo quest'ultimo, l'instabilità della catena di approvvigionamento globale ha ulteriormente rafforzato la determinazione dell'azienda nel perseguire la sua strategia di localizzazione: "Continueremo ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo, produzione e vendite in Cina".

Anche l'industria cinese dei servizi si è espansa nel periodo in esame, con l'indice che ne misura la produzione in aumento del 2,5% su base annua e le entrate complessive delle principali aziende in aumento del 13,6% nel primo bimestre.

Sebbene i settori che prevedono attività in presenza abbiano subito un duro colpo nel quadro dei nuovi casi di Omicron emersi a marzo, le imprese hanno raggiunto un livello piuttosto attivo nei settori dei servizi moderni, come quelli assicurativi e di telecomunicazione, la radio, la televisione e la trasmissione satellitare. (SEGUE)