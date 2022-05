Cina: meeting vertici Paese per analisi economia

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAG - Di fronte alle crescenti incertezze, gli esponenti cinesi di maggiore spicco si sono riuniti per offrire un'iniezione di fiducia alla seconda economia più grande del mondo.

Lo scorso 29 aprile, l'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha tenuto una riunione per analizzare l'attuale situazione economica e il suo funzionamento, promettendo di intensificare il sostegno politico al fine di stabilizzare l'economia.

Nel corso dell'incontro sono state affrontate questioni chiave, tra cui il mercato immobiliare, il mercato azionario e l'economia della piattaforma, con l'impegno a mantenere l'economia entro un range ragionevole.

Dopo la riunione, il mercato cinese delle A-share ha risposto con un recupero a lungo atteso, il quale ha portato l'indice Shanghai Composite a chiudere con un rialzo del 2,41%, dopo che il clima ribassista aveva mandato l'indice al di sotto dei 3.000 punti, durante la settimana.

"Il meeting è arrivato in un momento cruciale, inviando un segnale positivo per stabilizzare le aspettative, gli investimenti stranieri e lo sviluppo", ha dichiarato Teng Tai, direttore del gruppo di esperti del WANB Institute.

L'economia cinese si trova ad affrontare crescenti complessità e incertezze a causa della recrudescenza del Covid-19 e della crisi ucraina in corso, e i responsabili politici cercano di mantenere stabili la crescita, l'occupazione e i prezzi. Infatti, l'economia è cresciuta del 4,8% su base annua nel primo trimestre di quest'anno, nonostante le recrudescenze dell'epidemia imperversassero nel Paese.

I politici hanno messo in atto una serie di misure per sostenere la crescita. Inoltre, per abbassare i costi di finanziamento a favore dell'economia reale, la banca centrale cinese ha recentemente tagliato il coefficiente di riserva obbligatoria per le istituzioni finanziarie e ha istituito prestiti speciali per sostenere settori tra cui l'innovazione sci-tech e l'assistenza agli anziani.

La riunione di venerdì scorso ha sollecitato una più rapida applicazione delle politiche già pianificate, e ha sottolineato che ci sono diversi strumenti monetari che dovrebbero essere utilizzati al meglio.

La riunione ha anche fatto luce sull'importante settore immobiliare del Paese. Ribadendo il principio per cui 'le case servono per vivere, non per la speculazione', sono stati richiesti interventi al fine di migliorare le politiche immobiliari in base alle realtà locali.

Secondo Zhong Zhengsheng, economista della Pingan Securities, probabilmente le restrizioni sugli alloggi in diverse città saranno modificate, e i prestiti agli imprenditori immobiliari potrebbero allentare la pressione sul loro flusso di cassa.

Durante la riunione è stato altresì chiesto di rispondere alle richieste delle imprese straniere per un ambiente d'affari favorevole, pur promettendo di lanciare misure specifiche per sostenere lo sviluppo standardizzato e sano dell'economia della piattaforma. (XINHUA)