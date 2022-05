Cina: meeting vertici Paese per analisi economia

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAG - Di fronte alle crescenti incertezze, gli esponenti cinesi di maggiore spicco si sono riuniti per offrire un'iniezione di fiducia alla seconda economia più grande del mondo.

Lo scorso 29 aprile, l'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha tenuto una riunione per analizzare l'attuale situazione economica e il suo funzionamento, promettendo di intensificare il sostegno politico al fine di stabilizzare l'economia.

Nel corso dell'incontro sono state affrontate questioni chiave, tra cui il mercato immobiliare, il mercato azionario e l'economia della piattaforma, con l'impegno a mantenere l'economia entro un range ragionevole.

Dopo la riunione, il mercato cinese delle A-share ha risposto con un recupero a lungo atteso, il quale ha portato l'indice Shanghai Composite a chiudere con un rialzo del 2,41%, dopo che il clima ribassista aveva mandato l'indice al di sotto dei 3.000 punti, durante la settimana.

"Il meeting è arrivato in un momento cruciale, inviando un segnale positivo per stabilizzare le aspettative, gli investimenti stranieri e lo sviluppo", ha dichiarato Teng Tai, direttore del gruppo di esperti del WANB Institute. (SEGUE)