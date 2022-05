Cina: meeting vertici Paese per analisi economia (3)

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAG - La riunione ha anche fatto luce sull'importante settore immobiliare del Paese. Ribadendo il principio per cui 'le case servono per vivere, non per la speculazione', sono stati richiesti interventi al fine di migliorare le politiche immobiliari in base alle realtà locali.

Secondo Zhong Zhengsheng, economista della Pingan Securities, probabilmente le restrizioni sugli alloggi in diverse città saranno modificate, e i prestiti agli imprenditori immobiliari potrebbero allentare la pressione sul loro flusso di cassa.

Durante la riunione è stato altresì chiesto di rispondere alle richieste delle imprese straniere per un ambiente d'affari favorevole, pur promettendo di lanciare misure specifiche per sostenere lo sviluppo standardizzato e sano dell'economia della piattaforma. (XINHUA)