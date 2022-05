Cina: meeting vertici Paese per analisi economia (2)

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAG - L'economia cinese si trova ad affrontare crescenti complessità e incertezze a causa della recrudescenza del Covid-19 e della crisi ucraina in corso, e i responsabili politici cercano di mantenere stabili la crescita, l'occupazione e i prezzi. Infatti, l'economia è cresciuta del 4,8% su base annua nel primo trimestre di quest'anno, nonostante le recrudescenze dell'epidemia imperversassero nel Paese.

I politici hanno messo in atto una serie di misure per sostenere la crescita. Inoltre, per abbassare i costi di finanziamento a favore dell'economia reale, la banca centrale cinese ha recentemente tagliato il coefficiente di riserva obbligatoria per le istituzioni finanziarie e ha istituito prestiti speciali per sostenere settori tra cui l'innovazione sci-tech e l'assistenza agli anziani.

La riunione di venerdì scorso ha sollecitato una più rapida applicazione delle politiche già pianificate, e ha sottolineato che ci sono diversi strumenti monetari che dovrebbero essere utilizzati al meglio. (SEGUE)