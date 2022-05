Cina: crescita costante entrate settore software

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAG - Il settore cinese dei software e dell'informatica ha sostenuto una crescita stabile nel primo trimestre di quest'anno, registrando un aumento dell'11,6% su base annua sulle entrate da attività legate ai software, secondo i dati ufficiali del ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Le entrate legate ai software del settore hanno superato i 2.000 miliardi di yuan (circa 302 miliardi di dollari) durante il periodo, secondo il Ministero.

Le aziende del settore hanno guadagnato 203,1 miliardi di yuan in profitti combinati nel periodo, in calo del 3,9% su base annua, riducendo la flessione del 7,6% registrata nei primi due mesi.

Nei primi tre mesi, le esportazioni di software della Cina sono arrivate a 11,6 miliardi di dollari, in crescita del 4,3% su base annua, stando ai dati. (XINHUA)