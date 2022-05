Cina: cala trasporto passeggeri in primo trimestre

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAG - Il volume del trasporto di passeggeri in Cina ha riportato un calo su base annua nel primo trimestre dell'anno. Lo ha reso noto il ministero dei Trasporti.

In base alle cifre ufficiali la rete di trasporti del Paese asiatico ha gestito 1,54 miliardi di viaggi di passeggeri durante il periodo in esame, in calo del 22,5% rispetto all'anno precedente.

Nel dettaglio, i viaggi di passeggeri su strada si sono assestati a 970 milioni, con una riduzione del 26,1% su base annua, mentre il volume di passeggeri sui trasporti su acqua si è ridotto del 20,6% rispetto al primo trimestre 2021, arrivando a 26,47 milioni di viaggi.

Inoltre, i dati hanno mostrato che i viaggi totali di passeggeri sui trasporti pubblici in 36 delle principali città cinesi sono stati 10,91 miliardi da gennaio a marzo, con una diminuzione del 10,7 % su base annua. (XINHUA)