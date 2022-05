Economista tedesco, prospettive investimento in Cina

(XINHUA) - FRANCOFORTE SUL MENO, 02 MAG - La Cina ha ottime prospettive di investimento che consentiranno un grande potenziale di ulteriore sviluppo. È quanto dichiarato in una recente intervista con Xinhua da Horst Loechel, professore di economia alla Frankfurt School of Finance and Management.

Secondo Loechel, il consumo e gli investimenti delle aziende cresceranno quando l'epidemia sarà passata. In effetti, di recente, alcune importanti aziende straniere hanno espresso il loro impegno ad espandere i loro investimenti in Cina.

Secondo il 2022 China Business Climate Survey Report emesso congiuntamente dalla Camera di Commercio Americana in Cina (American Chamber of Commerce - AmCham China) e da PwC, circa il 60% delle aziende intervistate ha dichiarato di aver ottenuto dei profitti in Cina nel 2021, e due terzi di esse prevedono di aumentare i loro investimenti nel Paese, quest'anno.

Stando ai dati, circa due terzi delle aziende della AmCham China hanno indicato il Paese asiatico come prima destinazione di investimento al mondo oppure lo hanno inserito tra le prime tre.

Il vasto mercato cinese, il miglioramento del clima d'affari e le misure antiepidemiche hanno infuso fiducia e slancio alle aziende straniere per ciò che concerne il loro sviluppo a lungo termine nel Paese. (SEGUE)