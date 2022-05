Economista tedesco, prospettive investimento in Cina (2)

(XINHUA) - FRANCOFORTE SUL MENO, 02 MAG - Secondo Loechel, si tratta di una scommessa sui rendimenti a lungo termine dopo la pandemia. Quando le aziende straniere crederanno che la pandemia sia finita, gli affari torneranno nella norma.

"Se gli investimenti torneranno a condizioni normali, potranno fare buoni affari, buoni profitti e ottime entrate".

Infatti, l'investimento diretto estero (Ide) nella Cina continentale, in uso effettivo, si è espanso del 25,6% su base annua, fino a raggiungere 379,87 miliardi di yuan nel primo trimestre di quest'anno, secondo i dati di aprile del ministero del Commercio.

In termini di dollari USA, l'afflusso è salito del 31,7% su base annua, toccando 59,09 miliardi di dollari.

Anche se la performance del mercato dei capitali in Cina non è stata forte a causa della pandemia, Loechel crede che le aziende cinesi attraggano gli investitori a causa del loro rapporto prezzo-utili.

Il professore ha inoltre sottolineato che è molto importante per la Cina mantenere il ritmo della crescita economica. La digitalizzazione e l'economia verde possono essere due forze trainanti per un'ulteriore crescita economica del Paese, ha concluso. (XINHUA)