Covid: 41 nuovi casi locali a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 02 MAG - A Pechino sono stati rilevati 41 casi confermati di Covid-19 e 9 asintomatici a trasmissione locale tra le 15:00 di ieri e la stessa ora di oggi. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

Nei 12 distretti di Pechino saranno eseguiti tre cicli di screening con test molecolari in successione, nelle giornate di domani, dopodomani e del 5 maggio, in modo da frenare la ricomparsa del Covid-19, come è emerso da una conferenza stampa della Commissione sanitaria municipale di Pechino.

Ieri nel distretto di Chaoyang circa 3,8 milioni di persone sono state sottoposte ai test molecolari. Lo screening iniziale ha mostrato che i campioni di sette provette sono risultati positivi.

Il distretto ha immediatamente svolto attività che includono l'indagine epidemiologica e la ricerca della fonte del contagio.

