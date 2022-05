Cina: record trasporto ferroviario merci ad aprile

(XINHUA) - PECHINO, 02 MAG - Il volume del trasporto ferroviario di merci della Cina, un indicatore chiave delle attività economiche, è aumentato ad aprile del 10,1% su base annua e ha raggiunto un livello record, come mostrano i dati del China State Railway Group Co. Ltd. (China Railway).

Secondo la società, nel corso del periodo è stato trasportato sulle ferrovie cinesi un totale di 330 milioni di tonnellate di merci: 30,18 milioni di tonnellate in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Notando la forte domanda per il trasporto ferroviario di merci rilevata il mese scorso, un funzionario della China Railway ha spiegato che le ferrovie cinesi hanno stabilito 'canali verdi' per il trasporto di forniture anti-Covid-19, materiali agricoli e carbone.

Nel periodo preso in analisi, sono stati trasportati 6,03 milioni di tonnellate di forniture agricole come fertilizzanti chimici e sementi con un aumento del 47,6% su base annua.

Il mese scorso, il volume del carbone impiegato per la produzione di energia trasportato su rotaia ha raggiunto quota 110 milioni di tonnellate, con un aumento del 12,1% rispetto all'anno precedente e garantendo lo stoccaggio di tale materia prima in 363 centrali elettriche per 28,6 giorni.

Il trasporto ferroviario di merci attraverso il nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare è aumentato del 19,6% arrivando ad aprile a 63.000 container di unità equivalente a venti piedi (Teu). La China-Laos Railway ha trasportato 132.000 tonnellate di merci per l'importazione e l'esportazione. (XINHUA)