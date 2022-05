Cina: probabile aumento consumi energetici in 2022

(XINHUA) - PECHINO, 02 MAG - Si prevede che i consumi energetici in Cina aumentino tra il 5 e il 6% nel 2022; è quanto si legge in un rapporto del China Electricity Council.

Stando a quest'ultimo, incertezze quali l'epidemia di Covid-19 in patria e all'estero, le situazioni internazionali nonché le temperature estive e invernali influenzeranno il consumo di energia del Paese.

A causa delle sporadiche nuove insorgenze di casi di Covid-19 a livello nazionale, il tasso di crescita del consumo di elettricità per il mese di aprile sarà probabilmente inferiore a quello di marzo.

Tuttavia, poiché è in corso il graduale contenimento e controllo dell'epidemia, è probabile che a maggio e giugno vi sia un aumento nel consumo di elettricità.

Si stima infatti che, nella prima metà dell'anno, i consumi elettrici del Paese aumenteranno del 3,5-4,5% su base annua.

In vista del fatto che, nella seconda metà dell'anno, il Covid-19 eserciterà un minore impatto sull'economia, con l'implementazione di misure a favore della crescita e una bassa base di confronto, secondo il rapporto nel secondo semestre il consumo di elettricità dovrebbe crescere più velocemente rispetto al primo. (XINHUA)