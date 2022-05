Cina: più treni merci internazionali da Liaoning

(XINHUA) - SHENYANG, 02 MAG - La provincia di Liaoning in Cina nord-orientale ha inviato il proprio 100° treno merci Cina-Europa, che è partito ieri dal capoluogo Shenyang. Lo hanno reso noto le autorità locali di trasporto.

Fino a ieri la provincia ha visto il numero dei treni merci aumentare del 19% su base annua nel 2022 e i convogli hanno consegnato 9.977 unità equivalenti a venti piedi (Teu) di merci, con una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

China Railway Shenyang Bureau Group Co. Ltd. ha migliorato la rete logistica per i servizi, sviluppando nuove rotte e riducendo i costi logistici complessivi.

L'organizzazione gestisce anche le priorità nell'assegnazione della capacità di trasporto per i servizi, in modo per garantire velocità ed efficienza. (XINHUA)