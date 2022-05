Cina: misure fiscali per stabilizzare l'economia

(XINHUA) - PECHINO, 02 MAG - Quest'anno la Cina ha preso misure fiscali proattive su più fronti nel campo dei tagli di tasse e imposte, dell'impiego del budget pubblico e dell'emissione di obbligazioni, allo scopo di stabilizzare l'economia e garantire il benessere della popolazione, ha dichiarato il viceministro delle Finanze Xu Hongcai in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Xinhua.

"I tagli di tasse e imposte sono misure chiave per sostenere una performance macroeconomica stabile", ha affermato il viceministro aggiungendo che la Cina sta accelerando l'attuazione delle politiche correlate.

Dall'inizio di quest'anno il ministero ha introdotto oltre 20 politiche di sostegno fiscale, compresi i rimborsi su larga scala dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) e il rimborso completo dei crediti Iva in sospeso di alcune industrie, ha reso noto Xu.

Dal 1° al 28 aprile, un totale di 625,6 miliardi di yuan (94,53 miliardi di dollari) di crediti Iva in sospeso per le microimprese e crediti aggiunti di recente per altre industrie sono stati completati, ha detto il viceministro.

"A maggio, i crediti Iva in sospeso per le piccole e medie imprese saranno rimborsati in anticipo e in seguito saranno accelerati anche i rimborsi fiscali per le grandi aziende", ha precisato.

Nel frattempo, la Cina ha rilasciato politiche preferenziali a sostegno della produzione e delle micro e piccole imprese. Il governo sta lavorando per promuovere l'attuazione anticipata delle politiche.

Il Paese asiatico ha introdotto misure per sospendere i pagamenti anticipati dell'Iva delle aziende di trasporto aereo e ferroviario, oltre ad aver deciso di rinunciare all'Iva sul reddito dei fornitori di servizi di trasporto pubblico.

Xu ha anche rilevato che la Cina ha accelerato l'utilizzo del budget pubblico e ha aumentato la spesa in settori chiave. A metà aprile, sono stati impiegati 7.240 miliardi di yuan, il 7,7% in più rispetto all'anno precedente e il 27,1% del bilancio totale nazionale. (SEGUE)