Cina: misure fiscali per stabilizzare l'economia (2)

(XINHUA) - PECHINO, 02 MAG - Il Paese asiatico ha garantito efficacemente la spesa per la scienza e la tecnologia, l'agricoltura moderna, la salute, l'istruzione e altre aree chiave legate al sostentamento della popolazione e allo sviluppo regionale.

Per garantire il sostentamento della popolazione, i ricavi e il funzionamento delle amministrazioni a livello locale, la Cina aumenterà i pagamenti di trasferimento ai governi locali, che arriveranno a circa 9.800 miliardi di yuan quest'anno, con un aumento del 18% rispetto al 2021, ha annunciato Xu, osservando che la spesa del budget pubblico locale aumenterà dell'8,9% su base annua nel 2022.

In termini di emissione di obbligazioni, il viceministro ha sottolineato l'importanza del ruolo dei bond speciali dei governi locali nel sostenere gli investimenti e la costruzione di infrastrutture. Xu ha rivelato che quest'anno la Cina prevede di emettere 3.650 miliardi di yuan di queste obbligazioni, allo scopo di espandere gli investimenti e stabilizzare lo sviluppo.

Il mercato cinese dei buoni del tesoro è rimasto stabile nonostante le recenti fluttuazioni nel mercato globale di questi strumenti finanziari, ha dichiarato il viceministro, notando che la lieve crescita dell'Ipc dall'inizio dell'anno, così come la prudente politica monetaria cinese, aiutano a stabilizzare il mercato.

"Il funzionamento stabile del mercato dei buoni del tesoro rispecchia la fiducia degli investitori nel sano sviluppo dell'economia cinese", ha affermato Xu, aggiungendo che "con una forte resilienza e vitalità, i fondamentali dell'economia cinese rimarranno invariati". (XINHUA)