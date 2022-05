Cina: in museo Shaanxi i reperti si toccano con mano (2)

(XINHUA) - XI'AN, 02 MAG - Gli archeologi li hanno portati tutti in laboratorio dove, con l'ausilio di micrografie, hanno localizzato la posizione originale di ogni frammento per poi restaurarne uno strato alla volta. L'intero processo viene descritto ai visitatori del museo con parole e immagini.

Sono esposti inoltre gli strumenti utilizzati per gli scavi e un microscopio per osservare il copricapo restaurato.

L'oggetto, per giunta, è il primo in Cina ad essere restaurato con tecnologie microscopiche di laboratorio.

Un altro interessante oggetto esposto è un carro in bronzo risalente alla dinastia Zhou occidentale (1046-771 a.C.).

Scoperto nel sito di Zhouyuan, nella città di Baoji, era un veicolo di lusso per i dignitari. Le ruote sono in bronzo e la carrozza è decorata con centinaia di componenti di bronzo intarsiati di turchese.

Gli archeologi hanno 'imballato' l'intero sito di scavi per trasportarlo in laboratorio e hanno impiegato tre anni per pulire e restaurare la biga. Grazie a loro, oggi l'intera struttura può essere ammirata nel museo.

"Modelli 3D, touch screen e altri dispositivi interattivi nel museo possono mostrare ampie informazioni sulla ricerca archeologica, la storia e l'arduo lavoro svolto dagli archeologi", spiega Hu Xiaoyu, direttore del dipartimento espositivo del museo.

"Il museo raccoglie siti di scavo archeologico, reperti conservati, esposizione e contenuti istruttivi per il pubblico, così da offrire a quest'ultimo uno sguardo più ravvicinato alla ricerca archeologica e ai nostri risultati sul campo", afferma Sun Zhouyong, curatore del museo. (XINHUA)