Cina: crescita costante industria alimentare

(XINHUA) - PECHINO, 02 MAG - L'industria alimentare cinese ha osservato un'espansione stabile in termini di produzione e vendite nel primo trimestre dell'anno, come mostrano i dati del ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Stando a questi ultimi, durante il periodo il valore aggiunto della produzione industriale del settore agroalimentare è aumentato del 6,4% su base annua, mentre quello del settore della produzione alimentare è salito del 6% su base annua.

Anche il settore della produzione di alcolici, bevande e tè ha visto il suo valore aggiunto industriale aumentare del 12,1% rispetto all'anno precedente.

Nel periodo gennaio-marzo, le vendite al dettaglio di cereali, olio e prodotti alimentari hanno raggiunto i 457,73 miliardi di yuan (circa 69,17 miliardi di dollari), in crescita del 9,3% su base annua. Le vendite al dettaglio di bevande sono aumentate dell'11,8%, così come quelle di tabacco e alcolici.

