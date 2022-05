Cina: crescita costante entrate colossi Internet

(XINHUA) - PECHINO, 02 MAG - Le grandi aziende cinesi di Internet hanno rilevato una crescita costante delle entrate nel primo trimestre dell'anno, secondo quanto evidenziano i dati del ministero dell'Industria e dell'Informatica.

I dati ministeriali mostrano infatti che le entrate di queste aziende sono aumentati dell'1,4% su base annua per raggiungere durante il periodo i 323,6 miliardi di yuan (circa 48,9 miliardi di dollari).

I profitti sono diminuiti invece del 10,3% rispetto al 2021 arrivando a 15,45 miliardi di yuan, con il tasso di declino in espansione di 2,9 punti percentuali a confronto con quello del primo bimestre.

Nel primo trimestre, i colossi cinesi del settore Internet hanno investito un totale di 17,75 miliardi di yuan in ricerca e sviluppo, con un aumento dell'8,4% su base annua. Il tasso di crescita è risultato superiore di 11,2 punti percentuali rispetto a quello di gennaio-febbraio.

Per 'grandi aziende di Internet' si fa riferimento a quelle imprese che si occupano del web e di servizi correlati con entrate annue per almeno 5 milioni di yuan. (XINHUA)