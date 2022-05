Cina: cresce trasporto merci in primo trimestre 2022

(XINHUA) - PECHINO, 02 MAG - Il trasporto commerciale di merci della Cina ha registrato una crescita costante nel primo trimestre dell'anno. A mostrarlo sono i dati del ministero dei Trasporti.

In base alle cifre ufficiali il volume del trasporto commerciale di merci del Paese è salito dell'1,5% su base annua, arrivando a 11,29 miliardi di tonnellate nel periodo in esame.

In totale, 8,15 miliardi di tonnellate di carichi su strada sono stati trasportati nei primi tre mesi del 2022, con una crescita dello 0,4% su base annua.

I dati hanno mostrato che nello stesso periodo il volume dei trasporti di merci via acqua in Cina è ammontato a 1,93 miliardi di tonnellate, registrando un aumento del 5,2% rispetto al primo trimestre 2021. (XINHUA)