Cina: approvvigionamento energetico sicuro e stabile

(XINHUA) - PECHINO, 02 MAG - Nell'affrontare la pressione data dalle crescenti incertezze nel mercato energetico globale provocate dai conflitti geopolitici internazionali, la Cina ha compiuto il massimo sforzo al fine di salvaguardare il suo approvvigionamento energetico.

Nonostante le pressioni esterne, il Paese orientale possiede ancora la capacità di garantire una fornitura sicura, affidabile e stabile di energia, come spiega Fu Linghui, portavoce del National Bureau of Statistics.

Per il primo trimestre del 2022, la produzione di carbone grezzo del Paese è aumentata del 10,3% su base annua arrivando a 1,08 miliardi di tonnellate, mentre quella di petrolio greggio ha assistito a un'espansione costante aumentando del 4,4% e quella di energia è aumentata del 3,1% rispetto a un anno fa per raggiungere quota 1.990 miliardi di kilowattora.

Poiché l'energia funge da base fondamentale dello sviluppo economico e sociale, una precedente riunione esecutiva del Consiglio di Stato ha chiesto di migliorare ulteriormente la relativa fornitura e di ottimizzare il mix energetico.

IL CARBONE CONTA ANCORA Per ora, il carbone ha ancora la funzione di principale pilastro energetico in Cina e continuerà a garantire, ancora per po', la sicurezza del Paese in termini di energia e potenza, dato che dispone di sufficienti risorse di questa materia prima, come spiega Yu Bing, vice capo della National Energy Administration.

Quest'ultimo ha aggiunto che l'anno scorso, il carbone ha prodotto il 60% dell'elettricità del Paese con una capacità installata inferiore al 50%.

Per assicurare le scorte di carbone di quest'anno, il Paese si sforzerà di aumentarne la capacità di produzione di 300 milioni di tonnellate approvando una maggiore portata per quest'ultima, espandendo l'output e mettendo in funzione nuovi progetti.

Inoltre, la banca centrale cinese, emetterà prestiti per un totale di 100 miliardi di yuan (circa 15,11 miliardi di dollari) volti a sostenere lo sviluppo del carbone e lo stoccaggio di energia. (SEGUE)