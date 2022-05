Cina: approvvigionamento energetico sicuro e stabile (2)

(XINHUA) - PECHINO, 02 MAG - Nel contempo, nei prossimi 11 mesi, a partire da ieri, 1° maggio, sette tipologie di prodotti di carbone importati, tra cui coke e lignite, non saranno soggette a dazi, come precisa la Commissione per le tariffe doganali del Consiglio di Stato.

La Cina promuoverà inoltre l'uso pulito ed efficiente del carbone e rafforzerà la costruzione di impianti di stoccaggio, accelerando la trasformazione pulita e a basse emissioni di carbonio dei sistemi energetici.

Yu ha asserito che "il carbone è la fonte di energia economicamente più fattibile, affidabile e flessibile nelle attuali condizioni tecniche".

ENERGIA RINNOVABILE, UNA NUOVA SPINTA Nell'ambito degli sforzi del Paese per perseguire gli obiettivi di picco delle emissioni e di neutralità carbonica, un ruolo chiave è quello svolto dalle energie rinnovabili.

Nel primo trimestre dell'anno, la capacità installata cinese di energia rinnovabile ha registrato una rapida crescita.

Nel periodo gennaio-marzo, la capacità dell'eolico ha osservato un balzo del 17,4% su base annua arrivando a 340 milioni di kilowatt, mentre i parchi solari hanno visto la loro capacità raggiungere 320 milioni di kilowatt, con un aumento del 22,9%.

Dal momento che l'idrogeno è diventato una scelta strategica importante per le principali economie sviluppate che cercano di accelerare la propria trasformazione e il proprio upgrade in termini energetici, anche la Cina sta sviluppando progetti futuri per questa fonte.

La produzione annuale di idrogeno proveniente da energia rinnovabile dovrebbe raggiungere dalle 100.000 tonnellate alle 200.000 tonnellate divenendo parte importante del nuovo consumo energetico di idrogeno entro il 2025 e consentendo una riduzione delle emissioni di anidride carbonica da uno a 2 milioni di tonnellate all'anno, secondo un piano per lo sviluppo dell'energia a idrogeno per il periodo 2021-2035.

Nel frattempo, anche l'energia nucleare sarà sviluppata in modo rapido, con la premessa di garantire l'assoluta sicurezza e di esercitare una stretta sorveglianza. La Cina ha recentemente approvato nuove unità di generazione in tre centrali nucleari.

(XINHUA)