Cina: al lavoro per stazione meteo più alta al mondo

(XINHUA) - LHASA, 02 MAG - Gli scienziati cinesi stanno incrementando gli sforzi per stabilire una stazione di monitoraggio meteorologico ad un'altitudine di 8.800 metri sul Monte Everest (Mount Qomolangma), la vetta più alta del mondo, situata al confine tra Cina e Nepal.

Secondo il Tibetan Plateau Research (Itp), che fa capo all'Accademia Cinese delle Scienze, se la stazione sarà installata con successo, sostituirà quella posta ad un'altitudine di 8.430 metri realizzata nel 2019 dagli scienziati britannici e statunitensi sul versante sud della montagna, e diverrà la più alta del mondo nel suo genere.

Zhao Huabiao, un ricercatore dell'Itp, ha spiegato che le apparecchiature, per un peso totale di circa 50 kg saranno smontate e distribuite agli alpinisti, ognuno dei quali porterà con sé sulla montagna per l'installazione un carico non superiore ai 7 kg.

Attualmente, gli ingegneri incaricati di realizzare la stazione sono ancora in attesa delle condizioni meteo ideali per la scalata.

Uno degli obiettivi principali della nuova spedizione scientifica onnicomprensiva della Cina sulla vetta più alta del mondo, ad un'altitudine di 8.848,86 metri, è quello di installare otto stazioni meteorologiche, compresa quella più ad alta quota, sul Monte Everest.

All'inizio di quest'anno sul lato nord della montagna sono state stabilite tre stazioni rispettivamente a 7.028 metri, 7.790 metri e 8.300 metri sopra al livello del mare, portando il numero totale di stazioni meteo operative, tra le altitudini tra 5.200 metri e 8.300 metri, a sette. L'anno scorso invece erano state istituite altre quattro stazioni ad altitudini di 6.500 metri, 5.800 metri, 5.400 metri e 5.200 metri.

