Cina: al lavoro per stazione meteo più alta al mondo (2)

(XINHUA) - LHASA, 02 MAG - La nuova spedizione scientifica onnicomprensiva sul monte Everest rientra nella seconda indagine di ricerca scientifica della Cina sull'altopiano del Qinghai-Tibet, iniziata nel 2017.

Zhao ha spiegato che l'altopiano del Qinghai-Tibet è alle prese con una tendenza al riscaldamento nel quadro del riscaldamento globale, e che più si sale di altitudine sull'altopiano, più la temperatura aumenta.

Tale conclusione si basa solo sui dati delle stazioni meteorologiche a livelli inferiori a 5.000 metri e sul calcolo stimato in base ai dati di telerilevamento, poiché in passato vi è stata carenza rispetto ai dati di monitoraggio meteo relativi alle stazioni ad alta quota.

Le otto stazioni raccoglieranno i dati di velocità e direzione del vento, nonché per quanto riguarda l'umidità relativa sul versante nord dell'Everest, ha sottolineato Zhao aggiungendo che il sistema di stazioni meteorologiche a gradiente di elevazione è di grande importanza per il monitoraggio dello scioglimento dei ghiacciai e della neve di montagna ad alta quota.

Il team della spedizione installerà anche un radar per i ghiacciai e misurerà lo spessore del manto nevoso e del ghiaccio sulla vetta del monte Everest. (XINHUA)