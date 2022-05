Pechino: stop imballaggi di plastica non degradabili

(XINHUA) - PECHINO, 01 MAG - Pechino vieterà l'uso di imballaggi di plastica non degradabili da parte dei centri per le consegne espresse entro la fine dell'anno, tra gli sforzi della Cina volti a controllare l'inquinamento da plastica. Lo hanno reso noto le autorità locali.

Per ridurre l'uso di prodotti di plastica non degradabili alla fonte, ai centri di consegna nella capitale sarà proibito anche di utilizzare sacchetti di plastica monouso, secondo la Commissione cittadina di Pechino per lo sviluppo e la riforma.

Entro la fine del 2022, l'intero settore dei corrieri della città vedrà l'uso di bolle digitali, nastri da imballaggio di larghezza inferiore ai 45 mm e sacchetti riciclabili.

Oltre al settore dei corrieri, Pechino ha lanciato misure per limitare o addirittura vietare l'uso di prodotti di plastica in altre industrie chiave, incluse ristorazione, consegna di cibo, vendita all'ingrosso e al dettaglio.

Secondo statistiche approssimative i negozi tradizionali dei principali supermercati della città, tra cui Jingkelong, CSF Market, Walmart e Carrefour hanno visto le vendite di borse di plastica per la spesa diminuire del 37%, 23 milioni, nel 2021 rispetto all'anno precedente. (SEGUE)