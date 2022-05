Pechino: stop imballaggi di plastica non degradabili (2)

(XINHUA) - PECHINO, 01 MAG - Pechino ha ottenuto progressi nel trattamento dell'inquinamento da plastica, ma deve ancora affrontare molteplici sfide, oltre a compiere ulteriori sforzi come ha precisato un portavoce della commissione.

Nel 2020 la Cina ha rilasciato un piano per vietare o ridurre significativamente la produzione e l'uso di prodotti di plastica non ecologici nei prossimi cinque anni, allo scopo di contenere l'inquinamento.

Secondo il piano, entro il 2025 il Paese asiatico si aspetta di controllare efficacemente l'inquinamento da plastica, ridurre sostanzialmente la quantità di rifiuti di plastica nelle discariche delle principali città, stabilire un sistema completo di gestione di questo materiale e compiere progressi nello sviluppo di prodotti alternativi. (XINHUA)