Cina: missione scientifica sul monte Everest

(XINHUA) - LHASA, 01 MAG - La Cina ha dato il via a una nuova spedizione scientifica onnicomprensiva alla volta del Monte Everest (Mount Qomolangma), la vetta più alta del mondo al confine tra Cina e Nepal.

La missione rientra nell'ambito della seconda ricerca scientifica cinese sull'altopiano del Qinghai-Tibet, iniziata nel 2017 e vi stanno partecipando oltre 270 ricercatori appartenenti a 16 equipe, come reso noto dallo stesso team.

Quella in questione, che interessa gran parte delle discipline scientifiche e che vede coinvolti il maggior numero di ricercatori che dispongono delle attrezzature più avanzate, è la spedizione di maggior portata dall'avvio della seconda indagine di ricerca scientifica sull'altopiano.

La spedizione si concentra su importanti questioni scientifiche come la sinergia tra venti e monsoni occidentali, il cambiamento delle cosiddette 'torri d'acqua' asiatiche, gli ecosistemi e la biodiversità nonché le attività umane nella zona del monte Everest.

Nel corso della missione, saranno installate in totale otto stazioni meteorologiche e si prevede che quattro di queste si troveranno a più di 7.000 metri sul livello del mare. Se la sua installazione avverrà con successo, quella a più alta quota, situata ad un'altitudine di 8.800 metri, sarà la stazione meteorologica automatica più alta del mondo. (SEGUE)