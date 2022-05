Cina: inizio anno in ripresa per settore culturale

(XINHUA) - PECHINO, 01 MAG - Il settore culturale cinese ha sostenuto lo slancio della ripresa nel primo trimestre, nonostante i colpi inflitti dal Covid-19.

È quanto mostrano i dati ufficiali del National Bureau of Statistics, secondo i quali i ricavi operativi complessivi delle maggiori aziende del settore durante il periodo sono stati pari a circa 2.700 miliardi di yuan (circa 408 miliardi di dollari), in aumento del 5% rispetto all'anno precedente.

I dati mostrano che, tra i sottosettori, le entrate derivanti dalla creazione di contenuti culturali hanno registrato uno sviluppo su base annua del 10,1% nei primi tre mesi del 2022.

A guidare la crescita, il versante centrale del Paese con ricavi del settore in espansione del 12% su base annua, seguito dalle aree orientali e occidentali.

I dati del National Bureau of Statistics provengono da un'indagine effettuata sulle aziende culturali con entrate annuali superiori a 20 milioni di yuan o su quelle che soddisfano altri standard stabiliti dall'ente.

Quest'ultimo ha precisato che, guardando al futuro, con l'attuazione di più politiche per aiutare le imprese a superare le difficoltà, il settore culturale dovrebbe mantenere uno sviluppo stabile e sano. (XINHUA)