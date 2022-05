Cina: il cantante Liu spopola per video di fitness

(XINHUA) - JINAN, 01 MAG - Il cantante cinese Liu Genghong (Will Liu) è diventato sempre più famoso recentemente, non per le proprie canzoni, ma per i video dedicati al fitness sui social media.

Il cantante 49enne ha postato diversi video di fitness su Douyin, la versione cinese di TikTok.

Di solito Liu si riprende mentre si allena con i ritmi incalzanti di 'Compendium of Materia Medica' e altre opere del suo amico Jay Chou. Finora, il suo account su Douyin ha attirato 55 milioni di seguaci e 53 milioni di like, accendendo l'interesse della popolazione per l'attività fisica indoor.

Secondo Pu Zhengning, professore associato della Southeast University, l'epidemia ha limitato l'accesso a palestre e centri di fitness, quindi la gente ha bisogno di una serie di esercizi aerobici semplici che non richiedano attrezzature professionali, esattamente il modo in cui Liu ha mostrato i propri allenamenti sulle piattaforme di social media.

Dallo scoppio dell'epidemia nel 2020, i download di app a tema fitness sono aumentati rapidamente, indicando la crescente popolarità del fitness online. Nel frattempo, tutti questi nuovi stili di allenamento hanno aiutato a prevenire gli assembramenti e a mantenere le persone in forma, dando una mano alla prevenzione dell'epidemia.

Secondo un rapporto di Douyin di marzo, il numero di video di fitness nel 2021 è aumentato del 134%, mentre i seguaci dei personal trainer sono aumentati del 208% rispetto all'anno precedente.

Wei Fang, una studentessa della Shandong Normal University, è una fan di Liu Genghong e anche lei ha pubblicato brevi video su Douyin per mostrare il proprio allenamento. "La mia specializzazione mi richiede di stare seduta per molto tempo, a volte per tutto il giorno", spiega la giovane, che ha iniziato a seguire le sessioni di allenamento di Liu per tenersi in forma.

"Chi potrebbe rifiutare un personal trainer professionista? Inoltre, quando guardo il livestream mi sembra di allenarmi con gli amici e questo mi incoraggia a resistere fino all'ultimo minuto", racconta Wei, aggiungendo che ha perso 3,5 kg in sette giorni, diventando sempre più ottimista. (SEGUE)