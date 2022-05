Cina: il cantante Liu spopola per video di fitness (2)

(XINHUA) - JINAN, 01 MAG - Il fitness in cloud non è un fuoco di paglia, dato che sono poche le persone iscritte in palestra.

In passato, i programmi televisivi sull'aerobica hanno già dimostrato di avere popolarità tra il pubblico. Oggi i metodi di esercizio semplici e facili da imparare stanno ottenendo sempre più seguaci, grazie alle piattaforme di video brevi e ai social media.

Il 27 aprile anche il famoso olimpionico Su Bingtian ha iniziato un corso di fitness online su come allenarsi a casa.

Molti fan hanno chiamato Su 'campione personal trainer' nei commenti. Allo stesso modo, la modella tedesca di fitness Pamela Reif ha attirato oltre 8,3 milioni di seguaci sulla piattaforma sociale Xiaohongshu con i suoi video di allenamento.

Secondo il 2022 Spring/Summer Sports and Fitness Consumption Trend Report rilasciato dal Jingdong Institute of Consumer and Industrial Development, le vendite di prodotti per lo yoga e la danza hanno ottenuto una rapida crescita da marzo. Le vendite di stretcher, scarpe, cupole geodetiche e borse yoga sono aumentate rispettivamente dell'868%, 816%, 110% e 104%.

Insieme a diverse piattaforme di social media, il 28 aprile l'autorità sportiva cinese ha lanciato alcuni giochi online.

Ding Dong, un funzionario dell'Amministrazione generale dello sport cinese ha dichiarato all'agenzia di stampa Xinhua: "Lo scopo dei giochi è ispirare l'entusiasmo delle masse nel partecipare agli esercizi di fitness". (XINHUA)