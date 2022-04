Shanghai:l'aiuto di chi organizza acquisti di gruppo

(XINHUA) - SHANGHAI, 30 APR - A Shanghai, in Cina, molti organizzatori di acquisti di gruppo hanno riscaldato i cuori dei propri vicini durante l'ultima ondata di Covid-19.

Tra i focolai di Covid-19, Shanghai ha lavorato duramente per aumentare la fornitura di beni di prima necessità per la sua popolazione di circa 25 milioni, per superare i colli di bottiglia nella logistica e aiutare le piattaforme di e-commerce a potenziare la capacità di produzione e trasporto.

I lavoratori della comunità locale e i volontari hanno lavorato giorno e notte per combattere il virus e fornire beni di prima necessità ai residenti. Nel processo, anche gli organizzatori di acquisti di gruppo hanno fatto la loro parte.

Qian Danuan, che lavora in una società di nuovi media, si è occupata dell'organizzazione degli acquisti di gruppo per quasi 200 residenti nel suo quartiere nel distretto Xuhui di Shanghai dall'inizio di aprile.

"A quel tempo avevo finito il latte e anche alcuni vicini hanno detto che volevano comprarlo nel nostro gruppo WeChat.

Dato che tutti avevano esigenze comuni, ho fatto il primo acquisto di gruppo", spiega Qian.

Per organizzare un acquisto di gruppo bisogna capire le esigenze dei vicini, trovare canali affidabili, inviare informazioni sui prodotti, creare un foglio di calcolo in cui raccogliere dati sull'acquisto e pubblicare l'orario di chiusura degli ordini per i vicini.

"Aggiornavo le informazioni logistiche per far sì che tutti si sentissero sicuri. Per esempio, mandavo loro foto che mostravano che le verdure che avevamo acquistato stavano arrivando", ricorda la donna. (SEGUE)