Shanghai:l'aiuto di chi organizza acquisti di gruppo

(XINHUA) - SHANGHAI, 30 APR - A Shanghai, in Cina, molti organizzatori di acquisti di gruppo hanno riscaldato i cuori dei propri vicini durante l'ultima ondata di Covid-19.

Tra i focolai di Covid-19, Shanghai ha lavorato duramente per aumentare la fornitura di beni di prima necessità per la sua popolazione di circa 25 milioni, per superare i colli di bottiglia nella logistica e aiutare le piattaforme di e-commerce a potenziare la capacità di produzione e trasporto.

I lavoratori della comunità locale e i volontari hanno lavorato giorno e notte per combattere il virus e fornire beni di prima necessità ai residenti. Nel processo, anche gli organizzatori di acquisti di gruppo hanno fatto la loro parte.

Qian Danuan, che lavora in una società di nuovi media, si è occupata dell'organizzazione degli acquisti di gruppo per quasi 200 residenti nel suo quartiere nel distretto Xuhui di Shanghai dall'inizio di aprile.

"A quel tempo avevo finito il latte e anche alcuni vicini hanno detto che volevano comprarlo nel nostro gruppo WeChat.

Dato che tutti avevano esigenze comuni, ho fatto il primo acquisto di gruppo", spiega Qian.

Per organizzare un acquisto di gruppo bisogna capire le esigenze dei vicini, trovare canali affidabili, inviare informazioni sui prodotti, creare un foglio di calcolo in cui raccogliere dati sull'acquisto e pubblicare l'orario di chiusura degli ordini per i vicini.

"Aggiornavo le informazioni logistiche per far sì che tutti si sentissero sicuri. Per esempio, mandavo loro foto che mostravano che le verdure che avevamo acquistato stavano arrivando", ricorda la donna.

Qian non è l'unica che si è offerta di organizzare acquisti di gruppo per i propri vicini.

Anche Zhu Min, un'avvocata che vive nella Pudong New Area, trova risorse e canali per fare acquisti di gruppo per i suoi vicini, dato che conosce un amico che può ottenere merce di qualità da un commerciante di cibo.

Essere un'organizzatrice non è un lavoro facile. Zhu, prudente com'è, usa attente misure di prevenzione.

"Il certificato commerciale dell'azienda, il permesso del veicolo e il rapporto del test molecolare dell'autista sono essenziali. Dobbiamo guardare la mappa digitale per controllare la situazione epidemica intorno al fornitore e chiedere se la fabbrica opera attraverso una gestione a circuito chiuso", sostiene la giurista.

"Ci vuole molto lavoro per gestire un acquisto di gruppo, quindi come organizzatori, dobbiamo essere pazienti e di buon cuore", afferma Zhu.

Quest'ultima organizza soprattutto acquisti di verdure e dice "i miei vicini mi hanno detto che le verdure sono fresche e questo mi ha dato un senso di realizzazione".

Anche Jia Hongbin, Ceo del supermercato discount Biyide, si è distinto.

"I vicini sanno dove lavoro, quindi sperano che io possa aiutare la comunità con i beni di prima necessità", commenta Jia.

In base alla sua esperienza, essere un organizzatore di acquisti di gruppo è molto più difficile che fare il dirigente.

"Quando il camion a pieno carico per il primo acquisto di gruppo è arrivato nel cuore della notte, molte persone erano già andate a letto, ma la merce non poteva essere semplicemente lasciata lì, specialmente la frutta e la verdura fresca.

L'autista del camion, i volontari ed io abbiamo scaricato e portato la merce sulle nostre spalle", rammenta Jia.

L'acquisto di gruppo è un ottimo modo per i vicini di aiutarsi a vicenda e stare insieme, osserva Liu Lili, un altro organizzatore della Pudong New Area.

"Il gruppo WeChat per gli acquisti di gruppo è anche un luogo dove i vicini si aiutano a vicenda", afferma Liu, che prosegue "se un vicino scrive nel nostro gruppo che ha bisogno di cipolle verdi, aglio, carta velina, olio da cucina o sale, ci sarà sempre qualcuno pronto a dare una mano". (XINHUA)