Shanghai:l'aiuto di chi organizza acquisti di gruppo (3)

(XINHUA) - SHANGHAI, 30 APR - Anche Jia Hongbin, Ceo del supermercato discount Biyide, si è distinto.

"I vicini sanno dove lavoro, quindi sperano che io possa aiutare la comunità con i beni di prima necessità", commenta Jia.

In base alla sua esperienza, essere un organizzatore di acquisti di gruppo è molto più difficile che fare il dirigente.

"Quando il camion a pieno carico per il primo acquisto di gruppo è arrivato nel cuore della notte, molte persone erano già andate a letto, ma la merce non poteva essere semplicemente lasciata lì, specialmente la frutta e la verdura fresca.

L'autista del camion, i volontari ed io abbiamo scaricato e portato la merce sulle nostre spalle", rammenta Jia.

L'acquisto di gruppo è un ottimo modo per i vicini di aiutarsi a vicenda e stare insieme, osserva Liu Lili, un altro organizzatore della Pudong New Area.

"Il gruppo WeChat per gli acquisti di gruppo è anche un luogo dove i vicini si aiutano a vicenda", afferma Liu, che prosegue "se un vicino scrive nel nostro gruppo che ha bisogno di cipolle verdi, aglio, carta velina, olio da cucina o sale, ci sarà sempre qualcuno pronto a dare una mano". (XINHUA)