Shanghai:l'aiuto di chi organizza acquisti di gruppo (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 30 APR - Qian non è l'unica che si è offerta di organizzare acquisti di gruppo per i propri vicini.

Anche Zhu Min, un'avvocata che vive nella Pudong New Area, trova risorse e canali per fare acquisti di gruppo per i suoi vicini, dato che conosce un amico che può ottenere merce di qualità da un commerciante di cibo.

Essere un'organizzatrice non è un lavoro facile. Zhu, prudente com'è, usa attente misure di prevenzione.

"Il certificato commerciale dell'azienda, il permesso del veicolo e il rapporto del test molecolare dell'autista sono essenziali. Dobbiamo guardare la mappa digitale per controllare la situazione epidemica intorno al fornitore e chiedere se la fabbrica opera attraverso una gestione a circuito chiuso", sostiene la giurista.

"Ci vuole molto lavoro per gestire un acquisto di gruppo, quindi come organizzatori, dobbiamo essere pazienti e di buon cuore", afferma Zhu.

Quest'ultima organizza soprattutto acquisti di verdure e dice "i miei vicini mi hanno detto che le verdure sono fresche e questo mi ha dato un senso di realizzazione". (SEGUE)