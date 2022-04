Pechino costruisce ospedali temporanei

(XINHUA) - PECHINO, 30 APR - Pechino si sta preparando a costruire ospedali temporanei per far fronte all'ultima ricomparsa del nuovo coronavirus. Lo ha reso noto oggi Li Ang, vicedirettore della commissione sanitaria della capitale nel corso di una conferenza stampa.

Finora secondo il funzionario a Pechino sono stati riservati circa 4.000 posti letto per le infezioni da Covid-19 e altre strutture saranno trasformate in ospedali temporanei su larga scala in caso di necessità.

Nella capitale cinese sono stati rilevati 59 nuovi casi confermati di Covid-19 e otto portatori asintomatici a trasmissione locale tra le 15.00 di ieri e la stessa ora di oggi. In totale, dal 22 aprile in città sono state registrate 295 infezioni locali in 13 distretti. (XINHUA)