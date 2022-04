Covid: a Shanghai tutti i nuovi casi da zona chiusa

(XINHUA) - SHANGHAI, 30 APR - Tutte le nuove infezioni segnalate ieri a Shanghai si sono verificate in persone sottoposte a gestione chiusa. Lo ha reso noto oggi la commissione sanitaria cittadina.

Ieri nella metropoli sono stati rilevati 1.249 casi confermati di Covid-19 e 8.932 portatori asintomatici a trasmissione locale. La città ha visto 47 nuovi decessi locali legati al virus, con un'età media di 82,4 anni. Le cause dirette delle morti erano patologie pregresse, ha precisato la commissione.

"Al momento, la prevenzione e il controllo dell'epidemia a Shanghai sono ancora in una fase critica e la situazione è tuttora grave e complicata. È ancora necessario rafforzare la gestione sociale", ha affermato Zhao Dandan, vicedirettore della commissione sanitaria di Shanghai.

Ieri 2.807 casi confermati a trasmissione locale sono stati dimessi dagli ospedali, mentre 13.605 pazienti asintomatici hanno terminato la quarantena e non sono più sotto osservazione medica nella metropoli.

Secondo le cifre aggiornate al 29 aprile, negli istituti medici designati di Shanghai erano ricoverati 356 pazienti colpiti dal Covid-19 in condizioni gravi e 57 avevano un quadro clinico critico. (XINHUA)