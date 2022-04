Covid: a Pechino altre quattro aree a rischio

(XINHUA) - PECHINO, 30 APR - Oggi altre quattro aree di Pechino sono state classificate come a medio rischio per Covid-19. Lo ha annunciato il governo della municipalità.

Le ultime modifiche alla classificazione hanno portato il numero totale di aree ad alto rischio a Pechino a sei, mentre quelle a medio rischio diventano 23, come è stato riferito in una conferenza stampa sulla prevenzione epidemica e le attività di controllo locali.

A Pechino sono stati rilevati 59 nuovi casi confermati di Covid-19 e otto portatori asintomatici a trasmissione locale tra le 15.00 di ieri e la stessa ora di oggi, ha affermato Pang Xinghuo, vicecapo del centro municipale di prevenzione e controllo delle malattie della capitale. Nella metropoli, dal 22 aprile sono state registrate 295 infezioni locali in totale.

(XINHUA)