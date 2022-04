Covid: 1.410 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 30 APR - Ieri in Cina continentale sono stati rilevati 1.410 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, di cui 1.249 a Shanghai. Questo è quanto emerso dal rapporto di oggi della Commissione Sanitaria Nazionale.

I restanti contagi sono stati individuati in altre 14 suddivisioni a livello provinciale, tra cui Pechino, Guangdong e Sichuan.

Di tutti i nuovi casi locali confermati, 1.013 in precedenza erano classificati come infezioni asintomatiche.

A Shanghai sono stati registrati anche 8.932 dei 9.293 portatori asintomatici locali recentemente rilevati in Cina continentale.

Con 3.127 pazienti Covid-19 dimessi dagli ospedali in seguito alla guarigione, ieri il numero di casi confermati di Covid-19 in trattamento negli ospedali del Paese asiatico era di 26.567.

Shanghai ieri ha dato la notizia di 47 decessi a causa del virus, che hanno portato il bilancio delle vittime in Cina continentale a quota 5.022. (XINHUA)