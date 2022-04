Cina:mercato strategico chiave per imprese straniere

(XINHUA) - PECHINO, 30 APR - La maggior parte delle aziende straniere in Cina vede ancora il Paese asiatico come uno dei principali mercati strategici, nonostante le sfide imposte alle loro attività provocate dalla ricomparsa del Covid-19. A renderlo noto è il China Council for the Promotion of International Trade (Ccpit).

Circa l'86% delle imprese straniere intervistate sono soddisfatte delle politiche cinesi sulla stabilizzazione degli investimenti stranieri, ha dichiarato il portavoce del Ccpit Yu Yi in una conferenza stampa di ieri, citando un sondaggio condotto dall'organizzazione in merito alle difficoltà affrontate dalle aziende estere e alle loro richieste.

La maggior parte delle compagnie intervistate ha affermato che le linee guida sulla costruzione di un mercato interno unificato sono vantaggiose per le imprese straniere che investono in Cina, poiché il testo aumenta notevolmente la loro fiducia nel mantenere operazioni stabili e nell'espandere gli investimenti nel Paese asiatico.

Inoltre, le società hanno anche espresso la speranza che la Cina espanda gradualmente l'apertura in più settori di servizi.

Alcune imprese hanno commentato che sperano che i governi locali migliorino i servizi commerciali transfrontalieri, svelino regole dettagliate per l'attuazione delle politiche di protezione ambientale, continuino a praticare tagli alle tasse e alle tariffe, oltre ad accelerare l'attuazione dei grandi progetti. (XINHUA)