Cina: Pmi non manifatturiero in calo ad aprile

(XINHUA) - PECHINO, 30 APR - L'indice dei direttori degli acquisti (Purchasing managers' index o Pmi) per il settore non manifatturiero cinese è arrivato a 41,9 in aprile, in calo dal 48,4 di marzo. Lo ha reso noto oggi il National Bureau of Statistics (Nbs).

Una lettura superiore a 50 indica espansione, mentre una misura inferiore riflette una contrazione.

Il ritorno del Covid-19 ha colpito maggiormente il settore dei servizi ad aprile, dato che 19 dei 21 settori esaminati erano in contrazione, ha affermato Zhao Qinghe, statistico senior della Nbs.

Il sottoindice per il settore dei servizi si è attestato a quota 40 in aprile, in calo di 6,7 punti rispetto a quello di marzo, indicando una tendenza al ribasso in questo campo.

L'industria delle costruzioni ha continuato l'espansione, ma il sottoindice per questo settore è sceso di 5,4 punti da marzo, fino ai 52,7 di aprile.

I dati di oggi hanno mostrato anche che il Pmi per il settore manifatturiero cinese è arrivato a 47,4 in aprile, in calo dai 49,5 punti di marzo. (XINHUA)